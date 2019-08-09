Balıkçıda saldırıya 8 gözaltı kararı

Tarihi Eminönü Balıkçısı’nda 4 Ağustos Pazar günü yaşanan olayda ailesiyle balık yemeye giden Abdullah A. mekândaki ve civardaki balıkçılar tarafından darp edildiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Abdullah A.’nın tedavisinin ardından Kocaeli’ne gitmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının olay yerini görmemesi nedeniyle darp eylemini gerçekleştiren şüpheliler tespit edilemedi. Olayın ardından polis, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan sekiz şüpheliyi serbest bıraktı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başından yaralanan Abdullah A. ve olay yerindeki diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli’nden İstanbul’a doğru yola çıkması üzerine sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

‘Küfür edip saldırdı’

Abdullah A., poliste verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Olay günü eşim, ağabeyim, ağabeyimin eşi ve kardeşimle balık ekmek yemek için gittik. Yemeğimizi yerken çalışanlardan isminin Fatih Gündüz olduğunu düşündüğüm şahıs eşime çarptı. Eşim oturduğu sandalyeden öne doğru sendeledi. Ben de Fatih Gündüz’e ‘Biraz dikkatli olsana kardeşim’ dedim. Bunun üzerine Gündüz ‘Asıl sen laflarına dikkat et ....” diyerek bana küfretti. Ben de ‘Sen nasıl konuşuyorsun’ diyerek çıkıştım. O sırada çevredeki balık teknesinin çalışanları etrafımızda toplanmaya başladı. Ağabeyim Muhammed’e bir kişi saldırdı. Balık teknesi çalışanları ve turşucular birlikte bize saldırdılar. Kim olduğunu bilmediğim bir şahıs bir şeyle kafama vurdu. Yere düştüm. Ayağa kalktığımda kafamdan kanlar akıyordu. Sonra kalabalık dağılmaya başladı. Şikâyetçiyim.”