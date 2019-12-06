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06.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Balıkçılara ceza yağdı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın 10 ayında 94 bin 442 su ürünleri denetimi yapıldığını bildirerek, “Denetimlerde 588 ton su ürünü ile 2 bin muhtelif ağ ve av aracına el konulurken, kurallara aykırı davrananlara 23.6 milyon liralık idari para cezası uygulandı” dedi.

Balıkçılara ceza yağdı


Su ürünleri kontrol ekiplerinin denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergâhlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde 24 saat esasına dayalı denetim yaptığını bildiren Pakdemirli, “Sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymayan balıkçılara göz açtırılmıyor” dedi.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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