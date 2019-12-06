Balıkçılara ceza yağdı



Su ürünleri kontrol ekiplerinin denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergâhlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde 24 saat esasına dayalı denetim yaptığını bildiren Pakdemirli, “Sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymayan balıkçılara göz açtırılmıyor” dedi.



