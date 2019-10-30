Balıkçıya uydu takibi geliyor

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Su Ürünleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yasalaşmasıyla bazı ilkler de yaşanacak. Denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verileri uydu iletişim araçları vasıtasıyla anbean izlenecek, dijital ortamda kayıt altına alınacak. Uydu takip cihazına arıza durumu dâhil hiçbir şekilde müdahalede bulunulamayacak. Balıkçılar, kontak açıldığı andan itibaren, ayrıldığı barınak veya limandan başlamak üzere tekrar bir barınak veya limana dönünceye kadar denizde geçen tüm süreçte uydu takip sisteminin çalışır ve işler durumda olduğunu kontrol ve takip edecek.



Rota zorunluluğu



Düzenlemeyle, Türk balıkçıların uluslararası sularda avlanmasının önü açılıyor. Teklifin yasalaşması halinde Türk balıkçılara gittikleri ve gidecekleri rotaları bildirme zorunluluğu geliyor. Gemiler gidecekleri limanları bildireceği için, olumsuzluk durumunda ilgili birimler anında devreye girecek. Uluslararası sularda avlanan balıkçılara müdahale durumunda yeri ve konumu bilindiği için, Sahil Güvenlik anında harekete geçecek.



Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’na teklif görüşmeleri sırasında bilgi veren Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Başkanı Albay Selahattin Özer, üç ayrı yöntemle takip yaptıklarını söyledi. Tüm takip sistemlerini kaparak körlük yaratan trolcü tekneler konusunda da uyarı yapan Özer, “Trolcülerin, üçüncü bir sistemle izini çıkarıyoruz. Kaçarı göçeri yok. Yani yeter ki gelsin, beyanını versin, desin ki ‘Benim cihazım bozuk.’ Biz onu zaten bir şekilde takip ederiz” diye konuştu.



18.2 milyon TL ceza



Denetimlerin sıkı şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay da, “2018’de 121 bin denetim yapılmış, 828 ton su ürünlerine el konulmuş, 56 adet balıkçı gemisinin ruhsatı iptal edilmiş, 2 bin 354 adet muhtelif av aracına el konulmuş, 18.2 milyon lira da idari para cezası kesilmiş” dedi. Atalay, Türkiye’nin etrafındaki denizlerde 50, iç sularda ise 370 tür balık yaşadığını bunların 100’e yakının ticari olarak avlandığını kaydetti. Türkiye’de 15 bin 352 balıkçı teknesi bulunduğunu, bunların bin 600’ünün 12 metrenin üzerinde endüstriyel nitelikte olduğunu belirten Atalay, balık avcılığının yüzde 90’ını bu teknelerin yaptığını vurguladı. Atalay, 13 bin 700 teknenin de kıyı avcılığında kullanıldığını, Türkiye’de toplam 384 balıkçı barınağı bulunduğu bilgisini verdi.

Yasak av gemisi kamulaştırılacak



Kanunun yasalaşması halinde balıkçı teknelerine el koyup satmanın önü açılıyor. Ruhsat tezkeresi almadan gırgır ağları, orta su ya da dip trolü, algama gibi av araçları kullanılarak ya da dalarak avcılık yapılması halinde istihsal vasıtalarına, diğer av vasıtaları ile avcılık yapılması halinde ise ilk tespitte gemi hariç istihsal vasıtalarına, kabahatin tekrarı halinde istihsal vasıtalarına el konulup mülkiyet kamuya geçirilecek.

Teklifte öne çıkan diğer bazı düzenlemeler şöyle:



Su ürünleri kontrol görevlilerine yardımcı olmak üzere bakanlıkça fahri su ürünleri görevlisi görevlendirilebilecek.

İç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için idari para cezası verilecek.



Su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi veya asansörleri yapmayanlara 200 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Teklifle, Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenleniyor.



İdari para cezaları, mahallin en büyük mülki amiri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yetki ve sorumluluk alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca görevlendirilen personel tarafından uygulanacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilecek.



Bakanlıktan izinsiz deniz ve iç sularda balıklandırma veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması yasaklanacak.