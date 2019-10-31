MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBalıkesir ve çevresi için yağış uyarısı
31.10.2019 - 14:20 | | İHA

Balıkesir ve çevresi için yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava uyarısı yaptı.

Balıkesir ve çevresi için yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bölgemizin kuzey kesimlerinin bugün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün kuzey kesimlerde başlayacak yağışların, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile birlikte bölgemizin büyük bir bölümünde görüleceği, Cumartesi günü ise bölgemizi terk edeceği beklenmektedir. Bugün bölgemizin kuzey kesimlerden başlayarak azalacak hava sıcaklığının özellikle Cuma günü bölgemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bugün den itibaren Balıkesir çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Cuma günü ise Bölgemizin büyük bir bölümünde yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların genel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin edilmektedir. Rüzgarın Balıkesir'in kuzeyi ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı. Hava sıcaklığının Pazar gününden itibaren tekrar artacağı açıklandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi
Görüntüleri izleyenler şoke oldu! Sokak ortasında güpegündüz...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

Sıradaki Haber