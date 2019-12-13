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13.12.2019 - 19:05 | | AA

Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 108 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 108 düzensiz göçmen yakalandı

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarında Midilli Adası'na giden lastik botu fark etti.

Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 14'ü çocuk, 14'ü kadın 38 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Ayrıca Altınova Mahallesi açıklarında lastik bot ve teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı grubun da bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 Suriye, 4 Filistin, 2 Güney Afrika, 1 Irak ve 1 Kongo uyruklu 70 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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