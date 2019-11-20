Balıkesir’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri; her ikisi de İzmir plakalı olan bir minibüs ile bu minibüse öncülük eden özel otomobilde yaptıkları kontrollerde; 11 Suriye, 16 Kongo, 1 Angola, 1 Nijerya, 1 Güney Afrika ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmenin yanı sıra A.Ö. ve İ.U. isimli 2 organizatörü ele geçirdi.

Yakalan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan jandarma ekipler, 31 düzensiz göçmen ve A.Ö. ve İ.U. adlı organizatör zanlıları hakkında yasal işlemlere başlattı.