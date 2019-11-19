MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBalıkesir'de 90 kaçak göçmen yakalandı
19.11.2019 - 09:17 | | DHA

Balıkesir'de 90 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 90 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'de 90 kaçak göçmen yakalandı

Edremit Körfezinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içinde 35'i çocuk, 25'i kadın ve 30'u erkek olmak üzere toplam 90 kaçak göçmen yakaladı. 49'u Afganistan, 24'ü Kongo, 7'si Orta Afrika, 9'u Senegal ve 1'i Gine uyruklu olan toplam 90 kaçak, Sahil Güvenlik botuyla Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

 

    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çukur 77. yeni bölüm fragmanı... Aliço İdris'i sorunca Yamaç kötü oluyor

    Çukur 77. yeni bölüm fragmanı... Aliço İdris'i sorunca Yamaç kötü oluyor

    KYK burs - kredi hesaplara ne zaman yatırılacak? KYK kredi iptali için ne yapılır?

    KYK burs - kredi hesaplara ne zaman yatırılacak? KYK kredi iptali için ne yapılır?

    Balon balığı zehirli mi? Balon balığı haberleri...

    Balon balığı zehirli mi? Balon balığı haberleri...

    80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı!

    80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp bıçakladı!

    Sıradaki Haber