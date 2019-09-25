MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBalıkesir'de azılı hırsız yakalandı
25.09.2019 - 16:38 | | İHA

Balıkesir'de azılı hırsız yakalandı

Balıkesir'de birçok okulu ve iş yerini soyan azılı hırsız yakalandı. Okul ve iş yerlerini soyan hırsızın, çaldığı malları internet üzerinden sattığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de azılı hırsız yakalandı

Balıkesir'de bulunan okulları ve iş yerlerini soyan azılı hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Mustafa A. adlı şahsın, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan okullardan ve iş yerlerinden; dikiş makinesi, el frezesi, matkap, kahve makinesi, blender, projeksiyon cihazı, 7 adet değişik marka modellerde dizüstü bilgisayar, su motoru, jeneratör ve cep telefonu çaldığı ve bunları internet üzerinden satışa çıkardığını tespit eden polis ekipleri,yaptığı çalışma sonrası Mustafa A.'yı yakaladı. Mustafa A. yapılan soruşturma sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyorİstanbul'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'den getirdikleri uyuşturucuyla Bursa'ya giremediler

İzmir'den getirdikleri uyuşturucuyla Bursa'ya giremediler

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!

Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur fragman (70. Bölüm)

Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur fragman (70. Bölüm)

Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sıradaki Haber