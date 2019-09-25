Balıkesir'de azılı hırsız yakalandı

Balıkesir'de bulunan okulları ve iş yerlerini soyan azılı hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Mustafa A. adlı şahsın, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde bulunan okullardan ve iş yerlerinden; dikiş makinesi, el frezesi, matkap, kahve makinesi, blender, projeksiyon cihazı, 7 adet değişik marka modellerde dizüstü bilgisayar, su motoru, jeneratör ve cep telefonu çaldığı ve bunları internet üzerinden satışa çıkardığını tespit eden polis ekipleri,yaptığı çalışma sonrası Mustafa A.'yı yakaladı. Mustafa A. yapılan soruşturma sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyorİstanbul'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.