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15.09.2019 - 16:13 | | İHA

Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir Edremit yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir Edremit yolu 15. Kilometre de Çağdaş Kent Sitesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 10 AD 223 Plakalı araç tek taraflı kaza yaptı.

Balıkesirde feci kaza Ölü ve yaralılar var

Kaza sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler kaza yerine intikal etti. Balıkesir Belediyesine bağlı Arama Kurtarma ekipleri kaza yapan 10 AD 223 plakalı araçtan Gül K.'yı ölü olarak, Nazlı Zuhal G., Talha K. ve Utku S.'yi yaralı olarak çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi.

 

 

Kocaeli'de can pazarı! Seferber oldularKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1'i kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı.
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