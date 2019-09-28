BalÄ±kesir'de FETÃ–'den 5 tutuklama!

BalÄ±kesir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde BalÄ±kesir Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda BalÄ±kesirde gÃ¶revli 7 polisin, 2011 yÄ±lÄ± memurluktan komiser yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na geÃ§iÅŸ sÄ±navÄ±na,ÂFETÃ–/PDYnin sÃ¶zde il lider kadrosuna alÄ±nma vaadi verilerek,Â girdikleri tespit edildi.

Ã–rgÃ¼t mensubu polis memurlarÄ±nÄ±n, sÄ±navdan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce rapor veya senelik izin almalarÄ± saÄŸlanarak,Â Ã¶rgÃ¼t evlerinde kampa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, Kuran'a el bastÄ±rÄ±larakÂ yemin ettirildiÄŸi,Â Ã§alÄ±nan sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n da sÃ¶zde polis sorumlularÄ± tarafÄ±ndan projektÃ¶r vasÄ±tasÄ±yla ezberletildiÄŸi belirlendi.

Polis memurlarÄ±nÄ±n kampa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶rgÃ¼t evlerindekiÂ toplantÄ±larda, teknik takibe karÅŸÄ± duyarlÄ± olunduÄŸu da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 ÅŸÃ¼pheliden 5i Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak, cezaevine gÃ¶nderildi. 2 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.