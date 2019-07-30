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30.07.2019 - 10:53| İHA

Balıkesir'de FETÖ'den aranan 3 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü operasyonu düzenledi. Operasyonlarda aranan 3 kişi yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ'den aranan 3 kişi yakalandı

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan 1 Muvazzaf-Astsubay Balıkesir merkezde, Bandırma Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan bylock kullanıcısı 1 şüpheli ise Ankara’da yakalandı. SEGBİS yolu ile alınan ifadesi akabinde tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edild

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yargılanması devam etmekte olan özel okulda öğretmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmak üzere teşhis işlemlerinin yapılması kararına istinaden Balıkesir merkezde yakalandığı açıklandı.

Yasak aşk cinayetinde karar verildiBursa’da yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti.
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