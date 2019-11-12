12.11.2019 - 10:33 | | İHA
Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 6 kişiyi yakalarken, 3 adet de silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu madde ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 6 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda 1 adet kurusıkı silah, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 19 adet fişek ile 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Feci olay! Geri geri manevra yaparken ezdiİstanbul Fatih'te Mevlanakapı Caddesi'nde bir kadın geri manevra yapan kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiyenin kamyonetin altından kadını çıkarma çalışmaları sürüyor.