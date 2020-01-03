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03.01.2020 - 10:46 | | İHA

Balıkesir'de son 48 saat içinde 35 silah ele geçirildi!

Balıkesir'de polis son 48 saat içinde yaptığı uygulamalarda 35 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'de son 48 saat içinde 35 silah ele geçirildi!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 35 adet silah yakalandı.

Uygulamalar neticesinde Edremit ilçesinde 5 adet kurusıkı silah, 185 adet fişek, 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 16 adet yivsiz av tüfeği, Ayvalık ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kurusıkı silah ile 20 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah,1 adet yivsiz av tüfeği, Bandırma ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ile 9 adet fişek, Manyas ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 18 adet fişek, Balıkesir il merkezinde 2 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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