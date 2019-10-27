‘Balkabakları’nın sahibi Suudi Prens

Bloomberg’de yer alan habere göre, ismini vermeyen bir kişi Kusama’nın imzasını taşıyan bu eseri, Leonardo da Vinci’nin “Salvator Mundi”sini rekor bir fiyata alan Suudi prensin altı ay önce satın aldığını iddia etti. Kusama’nın eseri, müzede led ışıklarıyla aydınlatılmış, ayna kaplı bir odada sergileniyor. Müzenin müdür yardımcısı Tommy Pace “Dünyanın dört bir yanındaki müze izleyicileri arasında popüler olan bu çalışmayı ilk defa Miami Müzesi’ne getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.