27.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Balkabakları’nın sahibi Suudi Prens
Japon sanatçı Yayoi Kusama’nın “All the Eternal Love I Have for the Pumpkins” isimli eseri, Miami Müzesi’nde “The Collection of the Royal Commission for Al-Ula” kapsamında 31 Ocak’a kadar izleyicisi ile buluşuyor.
Bloomberg’de yer alan habere göre, ismini vermeyen bir kişi Kusama’nın imzasını taşıyan bu eseri, Leonardo da Vinci’nin “Salvator Mundi”sini rekor bir fiyata alan Suudi prensin altı ay önce satın aldığını iddia etti. Kusama’nın eseri, müzede led ışıklarıyla aydınlatılmış, ayna kaplı bir odada sergileniyor. Müzenin müdür yardımcısı Tommy Pace “Dünyanın dört bir yanındaki müze izleyicileri arasında popüler olan bu çalışmayı ilk defa Miami Müzesi’ne getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.