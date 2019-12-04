Balkan soğuğu üşütecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye, 2019 yaz mevsimini mevsim normallerinin 1 derece üzerinde bir sıcaklıkla tamamladı. Sonbaharda da özellikle ekim ayı Türkiye’nin 1974’ten sonra son 45 yılda geçirdiği en sıcak ekim olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ekim 1974’te sıcaklıklar 17,16 derece olurken bu yıl bu 17,14 olarak gerçekleşti. Sıcak ve kurak bir yaz ve sonbaharı geride bırakan Türkiye’ye sevindirici haber Metoroloji’nin uzun vadeli mevsimlik tahminlerinden geldi. Buna göre aralık, ocak ve şubat ayında yağışların Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında, Karadeniz bölgesinde ise mevsim normallerinin çok üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji’nin verilerine göre, Balkanlardan gelen soğuk hava sistemi bugün ve yarın ülkeyi etkisi altına alacak. Gün içinde görülen en yüksek sıcaklıkların Ankara’da bugün 4 dereceye, İstanbul’da 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Mevsimin ilk karı beklenen Ankara’da Çubuk, Bala, Haymana ve Gölbaşı ilçelerinde kar kalınlığının 10 santimi bulması bekleniyor.

Sıcaklık düşüyor

Öte yandan yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların zamanla Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bugün; Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Ankara’nın güneyinde kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; yarın iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.