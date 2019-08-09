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09.08.2019 - 08:07

Balkonda gören şoke oldu! 'Tutamadım...'

İstanbul’da hostes kadın, 3’üncü kattan düşerek can verdi. Pilot sevgilisi, “Kıskançlık yüzünden tartıştık, çok uğraştım, tutamadım” dedi.

Balkonda gören şoke oldu! 'Tutamadım...'

Olay İstanbul Pendik'te meydana geldi. Hostes Özge Birol (23), aynı havayolu şirketinde pilot olarak çalışan M.C.O. (29) ile 5 ay önce ilişki yaşamaya başladı. İkili, pazar akşamı eve gitti. Aralarında tartışma çıktı. Genç kadın, 3'üncü kattan düşerek öldü, sevgilisi gözaltına alındı. 

'BÖYLE BİR HAYATI İSTEMİYORUM'

Şüpheli, "Kıskançlık yüzünden tartışmaya başladık. Özge, 'Ben böyle bir hayatı yaşamak istemiyorum' diyerek balkona gitti. Kendisini aşağı bıraktı, tutamadım" dedi. Görgü tanığı M.T, bir kızın balkon korkuluklarından sarktığını gördüğünü, bir erkeğin kendisini içeri çekmeye çalıştığını belirterek, "Balkondan sarkan kız erkeğin elinden kurtularak kendisini boşluğa bıraktı. Erkek aşağı indi, ilk yardım yapmaya başladı" diye konuştu. Pilot M.C.O, serbest kalırken, Birol'un cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (Takvim)

Balkonda gören şoke oldu Tutamadım...

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