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26.08.2019 - 17:31| DHA

Balkonda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde evinin balkonunda oturan Mehmet Karaali (42) motosikletli 2 kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

Balkonda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı!

Olay Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 ellerindeki pompalı tüfekle apartmanın zemin katındaki balkona ateş açtı. Bu sırada balkonda oturan Mehmet Karaali vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Karaali, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.Tedavisinin ardından taburcu edilen Karaali'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz" -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya sürdüreceğiz. Hiç kimsenin bizi bölmesine, 82 milyonun fertleri arasına nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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