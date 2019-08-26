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26.08.2019 - 13:30| DHA

Balkonda uyurken dehşeti yaşamıştı! Meryem'den haber var

Buca'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, evinin balkonunda uyurken çenesinden yaralanan Meryem Uğurlu'dan haber var.

Balkonda uyurken dehşeti yaşamıştı! Meryem'den haber var

İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, evinin balkonunda uyurken çenesine isabet edip kulak arkasından çıkan maganda kurşunuyla yaralanan Meryem Uğurlu'nun (23), hastanedeki tedaviye cevap verdiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

İki çocuk annesi olan Uğurlu'nun yaralandığı olayla ilgili, 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

Diğer şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

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