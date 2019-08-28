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28.08.2019 - 14:38| DHA

Balkonda uyuyan kadının vurulmasında tabanca incelemeye alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun (23) çenesinden vurularak, ağır yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, 2'si 18 yaşından küçük 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda, suç aleti tabanca bulundu. Silah, üzerindeki parmak izlerinin tespit edilmesi için incelemeye alındı.

Balkonda uyuyan kadının vurulmasında tabanca incelemeye alındı

Olay, önceki gece, Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç., belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Silahtan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

SİLAH, POLİSİN ARAMA YAPTIĞI EVDEN ÇIKTI

Olayın ardından araştırma başlatan polis, silahı ateşlediği belirtilen H.Ç. (21) ile birlikte C.Ö. (19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ve A.C.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda, olayın meydana geldiği mahalledeki evde arama yapan polis, suç aleti tabancayı ele geçirdi. Silah, üzerindeki parmak izlerinin tespit edilmesi için incelemeye alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Balkonda uyuyan kadının vurulmasında tabanca incelemeye alındı

Silindirle ezdiler!Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüslerinde yaptıkları denetimde gürültü kirliliğine neden olan havalı kornalara el koydu. Kornalar, yol ortasında üzerinden silindir geçirilerek, imha edildi.
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