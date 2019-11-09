09.11.2019 - 09:57 | | DHA
Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti
Aydın'da, üniversite öğrencisi Özgecan A. (22), 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özgecan A., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özgecan A.'yı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Özgecan A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Bakan Ersoy, Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntülerini paylaştı. Bakan Ersoy, “Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim.” ifadelerini kullandı.