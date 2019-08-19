19.08.2019 - 11:38| DHA
Balkondan düşen Eymen bebek yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ikinci katın balkonundan düşen Eymen bebek yaralandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan ailenin 1 yaşındaki çocuğu Eymen S. balkonda oynarken korumalıkların arasından düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek yaralandı. Yaralı bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.