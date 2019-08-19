MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBalkondan düşen Eymen bebek yaralandı
19.08.2019 - 11:38| DHA

Balkondan düşen Eymen bebek yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ikinci katın balkonundan düşen Eymen bebek yaralandı.

Balkondan düşen Eymen bebek yaralandı

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katında oturan ailenin 1 yaşındaki çocuğu Eymen S. balkonda oynarken korumalıkların arasından düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek yaralandı. Yaralı bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Tepeden yuvarlanan kaya parçası kafasına düştü!Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Halil Özcan (26), annesi Emine Özcan ile yürüyüş yaptığı sırada tepeden kopan kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'sahte peygamber' açıklaması

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'sahte peygamber' açıklaması

Astsubay damadın vurduğu kayınvalide yaşam mücadelesini kaybetti

Astsubay damadın vurduğu kayınvalide yaşam mücadelesini kaybetti

Yaşlı adamın maaşı ve bayram ikramiyesini dolandırdılar

Yaşlı adamın maaşı ve bayram ikramiyesini dolandırdılar

Selde ölen "Cici Baba"nın kimliği belli oldu

Selde ölen "Cici Baba"nın kimliği belli oldu

Sıradaki Haber