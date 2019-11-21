Baltayla elektrik panosunu parçaladı!

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il ve 52 ilçede hizmet veriyor. Hınıs ilçesinin Yelpiz köyünde bir yıldır 2 bin 106 lira borcunu ödemeyen abonenin elektriğini kesmeye giden ekipler, ev sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Elinde balta ile gelen H.A., duvara asılı elektrik panosonu parçaladı. Görevliler, panonun parçalanmasına rağmen H.A.'nın evine gidip elektrik akımını keserek geri döndü.
Aras EDAŞ yetkililerinin söz konusu abone hakkında kamu malına zarar vermek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.