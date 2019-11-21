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21.11.2019 - 12:48 | | DHA

Baltayla elektrik panosunu parçaladı!

Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Yelpiz köyüne 2 bin 106 lira borç nedeniyle elektriği kesmeye giden Aras EDAŞ ekiplerine tepki gösteren ev sahibi H.A., görevlilerin gözü önünde baltayla panoyu parçaladı.

Baltayla elektrik panosunu parçaladı!

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 il ve 52 ilçede hizmet veriyor. Hınıs ilçesinin Yelpiz köyünde bir yıldır 2 bin 106 lira borcunu ödemeyen abonenin elektriğini kesmeye giden ekipler, ev sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Elinde balta ile gelen H.A., duvara asılı elektrik panosonu parçaladı. Görevliler, panonun parçalanmasına rağmen H.A.'nın evine gidip elektrik akımını keserek geri döndü.

Aras EDAŞ yetkililerinin söz konusu abone hakkında kamu malına zarar vermek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

 

 

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