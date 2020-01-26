‘Bambi’ ormanına geri dönüyor

The Hollywood Reporter’ın haberine göre stüdyo, filmin senaryosunu kaleme almaları için Genava Robertson-Dworet ve Lindsey Beer ile anlaştı. Filmin yapımcıığını ise Chris ve Paul Weitz ile Andrew Miano üstlenecek.

İlk olarak 1942 yılında yayınlanan Disney’in orijinal filmi, annesi avcılar tarafından öldürülen Bambi adlı genç bir geyiğin hikâyesini anlatıyor. Üç dalda Oscar adayı olan film, Felix Salten’in “Bambi, a Life in the Woods” kitabından uyarlanmıştı. Yeni uyarlamanın vizyon tarihi ise açıklanmadı.