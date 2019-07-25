25.07.2019 - 12:01
Bamsı Beyrek filminin konusu nedir?
Bamsı Beyrek filmi bu akşam TV8 ekranında yayınlanacak. Komedi türündeki Bamsı Beyrek filminin dikkat çeken konusu yoğun ilgi görmüştü. İzlemeyenlerin merakla araştırdığı Bamsı Beyrek filminin oyuncu kadrosu haberimizde...
Bamsı Beyrek filminin konusu: Yıllar evvel, Oğuz Beyleri bir aradayken Büre Han oğlu olmadığı için içlenir. Beyler, Büre’nin oğlu olması için dua eder. Bayındır Han da bir kız çocuk istediğini söyler. Bunun üzerine Beyler, onun da kızı olması için dua ederler. Çok mutlu olan Bayındır Han, eğer duaları kabul olur da bir kız evlada olursa onu Büre’nin oğluna vereceğini söyler. Böylece Bamsı ve Banu Çiçek’in beşikleri kertilir. Aradan geçen 20 yılın sonunda bu iki genç karşılaşırlar. Birbirlerine aşık olan Bamsı ve Banu Çiçek evlenmeye karar verirler. Fakat, Bamsı’nın kıskanç arkadaşı Yaltacık’ın genç çiftin mutluluğunu perdeleyecek sinsi planları vardır.
Oyuncular
Uraz Kaygılaroğlu
Deniz Baysal
Erdal Tosun
Salih Kalyon
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendiİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya yaptığı operasyonda ele geçirdiği 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergileniyor.