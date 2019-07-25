Bamsı Beyrek filminin konusu nedir?

Bamsı Beyrek filminin konusu: Yıllar evvel, Oğuz Beyleri bir aradayken Büre Han oğlu olmadığı için içlenir. Beyler, Büre’nin oğlu olması için dua eder. Bayındır Han da bir kız çocuk istediğini söyler. Bunun üzerine Beyler, onun da kızı olması için dua ederler. Çok mutlu olan Bayındır Han, eğer duaları kabul olur da bir kız evlada olursa onu Büre’nin oğluna vereceğini söyler. Böylece Bamsı ve Banu Çiçek’in beşikleri kertilir. Aradan geçen 20 yılın sonunda bu iki genç karşılaşırlar. Birbirlerine aşık olan Bamsı ve Banu Çiçek evlenmeye karar verirler. Fakat, Bamsı’nın kıskanç arkadaşı Yaltacık’ın genç çiftin mutluluğunu perdeleyecek sinsi planları vardır.

Oyuncular



Uraz Kaygılaroğlu

Deniz Baysal

Erdal Tosun

Salih Kalyon