MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBandırma'da iş insanı intihar etti
13.09.2019 - 15:15 | | DHA

Bandırma'da iş insanı intihar etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iş adamı İrfan B. (59), kendini iple kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.

Bandırma'da iş insanı intihar etti

İlçenin mobilya sektöründe önde gelen şirketlerinden birinin sahibi olan 3 çocuk babası İrfan B., Yeni Mahalle'deki evinde, kendini iple kalorifer borusuna astı. İrfan B.'yi gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iş insanının yaşamını yitirdiği belirlendi. İrfan B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İrfan B.'nin bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

 

Muska yazdırmaya gelen kadına cinsel saldırıdan tutuklandıBilecik'te kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Ö. (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dolandırdıkları altın ve paralarla yakalandılar

Dolandırdıkları altın ve paralarla yakalandılar

Diyarbakır'da 7 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş gelişme!

Diyarbakır'da 7 kişinin şehit olduğu olayla ilgili flaş gelişme!

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Sıradaki Haber