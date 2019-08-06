Banka müdiresi adını değiştirdi!

Sabah'ın haberine göre ABD eski Başkanı George Bush ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal gibi çok sayıda tanınmış ismin doktorluğunu yapan ve 2009'da Şişli'deki rezidans dairesinde iple tavana asılı bulunan Prof. Dr. İsmet Karacan'ın ölümünden sorumlu tutulan eski banka müdiresi N.Ö., 10 yıl sonra adının değiştirilmesi için dava açtı.

ABD önceki başkanlarından George Bush ve merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doktoru Prof. Dr. İsmet Karacan, 2009'da Şişli'deki Elit Rezidans'taki dairesinde iple tavana asılı halde bulundu. O dönem çıkan haberlerde Karacan'ın depresyonda olduğu ve uykusuzluk çektiği belirtildi.

Prof. Karacan'ın bankacı sevgilisi N.Ö. (56) tarafından dolandırılıp tüm parasını kaptırdıktan sonra depresyona girmiş olabileceği iddia edildi. Prof. Karacan, dolandırıldığı iddiasıyla eski sevgilisi N.Ö.'den davacı olmuş, N.Ö.'ye o dönem 2 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Prof. Karacan'ı intihara sürükleyen kişinin eski aşkı olduğu yönünde o dönem basında çok sayıda haberler yer almıştı. N.Ö.'nün Karacan'ın intihar ettiği rezidans dairesini bile üzerine geçirdiği, Karacan'ın Heybeliada'daki baba yadigarı evini de kardeşinin üzerine yaptığı, 2 milyon dolarlık hisse senetlerine de el koyarak bir kısmını kardeşine aktardığı iddia edilmişti. Bir bankanın müdürü iken emekli olan N.Ö., tam 10 yıl sonra adının değiştirilmesi için dava açtı.

MAHKEME KABUL ETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 7 ay önce 4 avukatı ile başvuruda bulunan N.Ö., internette adının yazıldığı zaman çıkan aleyhinde çıkan haberler nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirtti. Halen zor günler yaşamaya devam ettiğini belirten N.Ö.'nün avukatları dava dilekçesinde, "İnternette çıkan haberlerde müvekkilimizin yıllarca birlikte yaşadığı aşkını intihara sürükleyen kadın imajı yaratılarak haberlerinin yapılmış olması, müvekkilimizi son derece üzmekte ve gerek sosyal çevresinde gerekse yeni tanıştığı insanlar nezdinde kötü bir izlenim yaratılmasına sebep olmuştur. Müvekkilimiz bu haberlerin kaldırılması için birden fazla dava açmıştır. Bu davaların bir kısmı kabul edilmiş bir kısmı reddedilmiştir. Bu durumda müvekkilimizin de adını değiştirmekten başka çaresi kalmamıştır. Müvekkilimizin 'N.Ö.' olan adının 'N. D.' olarak değiştirilmesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Prof. Karacan'ın ölümünden tam 10 yıl sonra adının değiştirilmesi için dava açan N.Ö.'nün adının değiştirilmesine karar verdi.

DEPRESYONA GİRMİŞTİ

Prof. Dr. Karacan'ın bankacı sevgilisi N.Ö. tarafından dolandırıldıktan sonra depresyona girdiği öne sürülmüştü.