Banka ve kargo şirketleri yarın açık mı? 28-29 Ekim'de Banka ve kargolar hizmet verecek mi?

29 Ekim tatili sebebiyle yarın kamu kurum ve kuruluşları sabahtan öğleye kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise 29 Ekim tatili resmen başlayacak. Banka ve kargo şirketlerinde işlemleri olan vatandaşlar ise banka ve kargolar açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte o sorunun yanıtı...

29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim'de kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı2nda ise resmi tatil olması sebeiyle kargo şirketleri çalışmayacak.

29 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim günü bankalar öğlene kadar hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise bankalar resmi tatil olması sebebiyle çalışmayacak.