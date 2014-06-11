Bankacı: 'Parayı yedim'

Operasyon kapsamında 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve Leyla B.'nin eşiyle birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. Leyla B.'nin ilk ifadesinde zimmetine geçirdiği paranın 8.7 milyon lira olduğunu belirterek, "Eşimin bu olayla hiçbir alakası yok. Tek başıma yaptım" dediği öğrenildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Leyla B, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Sabah