Bankacı: 'Parayı yedim'

Operasyon kapsamında 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve Leyla B.'nin eşiyle birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. Leyla B.'nin ilk ifadesinde zimmetine geçirdiği paranın 8.7 milyon lira olduğunu belirterek, "Eşimin bu olayla hiçbir alakası yok. Tek başıma yaptım" dediği öğrenildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Leyla B, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Sabah
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandıAnkara''da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Iraklı 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; Suriye’deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ’ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.