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25.12.2019 - 10:43 | | DHA

Bankayı 20 bin TL'lik borcu için soymaya kalkmış

Avcılar'da kuru sıkı tabanca ile banka şubesini soyma girişiminde bulunmak isterken yakalanan Murat T.'nin, soyguna 20 bin TL'ye yakın borcu nedeniyle karar verdiğini söylediği öğrenildi. Kuru sıkı tabancayı tanımadığı bir kişiden 250 liraya aldığını öne süren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bankayı 20 bin TL'lik borcu için soymaya kalkmış

Bir bankanın Üniversite Mahallesi'ndeki D - 100 yan yolu üzerinde bulunan şubesine gelen Murat T. elindeki tabanca ile kapıya gelerek bir el ateş ederken, kasadaki paranın kendisine verilmesini istedi. Banka görevlileri Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne anında bilgi verirken, güvenlik görevlisi soyguncuyu oyalamaya çalışarak müdahale etmek istedi. Soygun girişiminde bulunan şüphelinin elindeki tabancanın yere düşen en kovanından kuru sıkı olduğunu anlayan güvenlik görevlisi müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirirdi. Hemen olay yerine polis ekipleri de şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yunus ekibi tarafından Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye götürülen Murat T.'nin uzun süreden bu yana işsiz olduğunu, 20 bin TL borçlu olduğunu, alacaklıların kendisini sıkıştırmaya başladığını, borcunu ödemek için bankayı soymaya karar verdiği itirafında bulunduğu öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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