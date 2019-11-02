Banksy ‘kameralarda’

“Banksy Captured” ismindeki kitapta Lazarides’in 1997’den 2008’e kadar Banksy’nin eserlerini çekmiş olduğu ve daha önce hiç görülmemiş yüzlerce fotoğraf yer alıyor. Kitaptaki fotoğraflarda yüzü görünmese de Banksy’nin kendisi de yer alıyor.









Steve Lazarides gazeteye, “Bir makale yaparken Banksy’nin adı geldi. O zamana kadar kimse onu duymamıştı. Ben de tanıdığım bazı bağlıntılarla iletişime geçtim ve Banksy’yi limanda fotoğrafladım” dedi.