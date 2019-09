Banksy’nin eserleri için 1.4 milyon dolar

Alıcılar, Banksy’nin 10 eserine toplam 1.4 milyon dolar ödedi. Açık artırmada en yüksek fiyatla satılan eser ise Banksy’nin 2004 yılında yaptığı meşhur graffitisi “Girl with Ballon”un serigrafi baskısı oldu. Eser, 492 bin 500 dolara satıldı.



Hem imzalı hem de imzasız baskılardan oluşan geniş bir seçkiyi kapsayan açık artırmada, Banksy’nin eserlerinden “Choose Your Weapon (Lemon Yellow)” ve “Choose Your Weapon (Magenta)”da “Girl with Ballon”dan sonra en yüksek fiyata satılan yapıtlardan ikisi oldu. “Choose Your Weapon (Lemon Yellow), 52 bin dolara, “Choose Your Weapon(Magenta) ise 50 bin dolara satıldı.