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27.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Banksy’nin eserleri için 1.4 milyon dolar

Artnet’in haberine göre dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, 11-24 Eylül tarihleri arasında Christie’s Müzayede Evi’nde bir açık artırma başlattı. Banksy’nin alaycı bir şekilde “Moronların gerçekten bu b*ktan şeyi aldığına inanamıyorum” başlığını taşıyan açık artırmada sanatçının eserleri alıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Banksy’nin eserleri için 1.4 milyon dolar

Alıcılar, Banksy’nin 10 eserine toplam 1.4 milyon dolar ödedi. Açık artırmada en yüksek fiyatla satılan eser ise Banksy’nin 2004 yılında yaptığı meşhur graffitisi “Girl with Ballon”un serigrafi baskısı oldu. Eser, 492 bin 500 dolara satıldı.

Hem imzalı hem de imzasız baskılardan oluşan geniş bir seçkiyi kapsayan açık artırmada, Banksy’nin eserlerinden “Choose Your Weapon (Lemon Yellow)” ve “Choose Your Weapon (Magenta)”da “Girl with Ballon”dan sonra en yüksek fiyata satılan yapıtlardan ikisi oldu. “Choose Your Weapon (Lemon Yellow), 52 bin dolara, “Choose Your Weapon(Magenta) ise 50 bin dolara satıldı. 

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