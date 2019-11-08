Bolu'da oturan G.Ä°. isimli kadÄ±n, 7 ay Ã¶nce evlendiÄŸi eÅŸi A.K.Ä°.Â tarafÄ±ndan banyoya yerleÅŸtirildiÄŸini iddia ettiÄŸiÂ dijital saatten ÅŸÃ¼phelendi. G.Ä°., daha Ã¶nce sÃ¶zleÅŸmeli er olarak gÃ¶rev yapanÂ eÅŸi A.K.Ä°.'ye saatin neden banyoda olduÄŸunu sordu. A.K.Ä°. de eÅŸine saate dokunmamasÄ±nÄ± kendisi iÃ§in Ã§ok Ã¶zel ve deÄŸerli olduÄŸunu sÃ¶yledi. G.Ä°., eÅŸinin eve kadÄ±n misafirler ve akrabalar geldiÄŸinde saatin fiÅŸini prize taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Saati bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±na inceleten G.Ä°. dijital saatin aslÄ±ndaÂ gizli kamera olduÄŸunu fark etti. Bunun Ã¼zerine genÃ§ kadÄ±n durumu eÅŸine sÃ¶yleyince iddiasÄ±na gÃ¶re darbedildi. G.Ä°., savcÄ±lÄ±ÄŸa giderek suÃ§ duyurusunda bulundu, ayrÄ±ca eÅŸine boÅŸanma davasÄ±Â aÃ§tÄ±.

'O SAAT GÃ–RÃœNÃœMLÃœ CÄ°HAZ GÄ°ZLÄ° KAMERAYMIÅž'

G.Ä°.,Â savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadesinde ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Kocam sÃ¶zleÅŸmeli erbaÅŸtÄ±. 7 ayda Ä°stanbul'daki gÃ¶rev sÃ¶zleÅŸmesi bitti ve Bolu'ya geri dÃ¶ndÃ¼k. Bu 2 ay iÃ§inde kocam farklÄ±laÅŸtÄ±. Bir gÃ¼n banyoda saat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ bir cihaz gÃ¶rdÃ¼m ve kendisine bunun ne olduÄŸunu sorduÄŸumda Ã§ok deÄŸerli bir saat olduÄŸunu kesinlikle dokunmamam gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Fakat bu saat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ cihaz her nedense annem ve kadÄ±n akrabalarÄ±m geldiÄŸinde banyodaki prize takÄ±lÄ±rdÄ±. Neden buraya taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumda da diÄŸer prizleri ÅŸarj yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece banyodaki prizin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek beni ikna etti. Kafam takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, yine kadÄ±n akrabalarÄ±m ve annem geldiÄŸinde o saat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ cihaz banyoya takÄ±ldÄ±. FÄ±rsat bulup hemen cep telefonuna baktÄ±m ve annemin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼m. Sonradan Ã¶ÄŸrendim ki o saat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ cihaz gizli kameraymÄ±ÅŸ. O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hemen kendi cep telefonuma aktardÄ±m. Bununla da kalmadÄ± bana ÅŸiddet uygulayarak dÃ¶vdÃ¼, saatlerce odaya kapattÄ±. Benimle evliyken iki kadÄ±nla da cep telefonundan aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. Ä°ki aile bir araya gelerek her ÅŸeyi bir bir anlattÄ±k. Kendisinden davacÄ± ve ÅŸikayetÃ§iyim."

'ZORLA YETÄ°ÅžKÄ°N FÄ°LMÄ°Â Ä°ZLETTÄ°'

G.Ä°. ifadesinde ayrÄ±ca, kocasÄ±nÄ±n cep telefonundan kendisine zorla yetiÅŸkin filmleri izlettirdiÄŸini de sÃ¶yledi. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n annesi M.B. ve babasÄ± A.B. de damatlarÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i oldu.

DAHA Ã–NCE KENDÄ°SÄ°NÄ° KOMÄ°SER OLARAK TANITIP, GÄ°ZLÄ° KAMERA ALMAYA Ã‡ALIÅžMIÅž

AyrÄ±ca A.K.Ä°.'nin 2014 yÄ±lÄ±nda GÃ¶lyÃ¼zÃ¼ Mahallesi'ndeki bir elektronik maÄŸazasÄ±na gidip, kendisi komiser olarak tanÄ±tarak gizli kamera almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu olayda da iÅŸ yeri sahibi durumu polise bildirdiÄŸi ve A.K.Ä°. hakkÄ±nda 'kamu gÃ¶revinin usulsÃ¼z olarak Ã¼stlenilmesi suÃ§u'ndan iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SUÃ‡LAMALAR

G.Ä°. ile annesi M.B. ve babasÄ± A.B.'nin ÅŸikayetlerininÂ ardÄ±ndan, A.K.Ä°. hakkÄ±nda 'cinsel taciz', 'Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸi ihlal', 'kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun bÄ±rakma', 'kiÅŸisel verilerin kaydedilmesi', 'mÃ¼stehcenlik', 'kÃ¶tÃ¼ muamele', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ADLÄ°YEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

Åžikayetin ardÄ±ndan A.K.Ä°., Bolu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. A.K.Ä°.'nin ifadesinde, "Evlendikten 2 ay sonra boÅŸanma kararÄ± aldÄ±k. Ailesi benden 100 bin TL talep etti. Ben de 50 bin TL vermeyi kabul ettim. Ancak onlar bu parayÄ± kabul etmedi. Daha sonra bana bÃ¶yle bir iftira atÄ±ldÄ±. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Saat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ kamera bana ait deÄŸildir. Kendisi banyoya koymuÅŸtur. Benim de prize takmamÄ± istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoÄŸrafÄ±mÄ± Ã§ekmiÅŸ. Tamamen maddi istekler yÃ¼zÃ¼nden bana atÄ±lan bir iftiradÄ±r. SuÃ§lamalarÄ± reddediyorum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

A.K.Ä°., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â

SERBEST BIRAKILDI

Boluâ€™da banyoya saat gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ kamera koyup, eÅŸini ve onun kadÄ±n akrabalarÄ±nÄ± kayda aldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen A.K.Ä°., savcÄ±lÄ±ktaki sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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