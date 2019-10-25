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25.10.2019 - 10:05 | | İHA

Barda dans eden gençlerin arasında... Her şey bir anda oldu!

Bursa’da Görükle Mahallesi'ndeki barda eğlenen bir kişi masaya gelen hesabı çok bulunca belindeki silahı çıkararak önce havaya ateş açtı, daha sonra mekan sahibinin kafasına vurarak kaçtı. Barda eğlenen üniversite öğrencileri büyük bir panikle mekandan dışarıya çıktı.

Barda dans eden gençlerin arasında... Her şey bir anda oldu!

İddiaya göre, Mustafa Ç, gece saatlerde eğlenmek için bir bara gitti. Burada eğlenen Mustafa Ç, masaya gelen hesabı çok bulunca garsona ödemeyeceğini belirtti. Garson da durumu mekan sahibi Çağlar T.’ye bildirdi. Masaya gelen Çağlar T. ile Mustafa Ç. hesap yüzünden tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen münakaşada barda dans eden gençlerin arasında belinden silahını çıkaran Mustafa Ç, önce havaya ateş etti, daha sonra Çağlar T.’nin başına vurarak olay yerinden kaçtı.

Silahlı çatışma çıktığını zanneden gençler telaşla mekanı boşalttı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çağlar T.’yi Bursa Şehir Hastanesine kaldırırken, polis olay yerini inceleme altına aldı.

Barda dans eden gençlerin arasında... Her şey bir anda oldu

Öte yandan silahlı kavganın meydana geldiği mekan kullanılamaz hale geldi. Polis Çağlar T.’yi başından yaralayıp kaçan Mustafa Ç’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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