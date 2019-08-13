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13.08.2019 - 15:06| DHA

Barfiks demirinde feci ölüm

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Erdoğan Can U. (29), kendini kemerle barfiks demirine asarak yaşamına son verdi.

Barfiks demirinde feci ölüm

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Bahardalı Sokak'ta meydana geldi. Erdoğan Can U., bugün evde yalnız olduğu sırada barfiks demirine kemerle kendini astı. Bir süre sonra eve gelen gencin annesinin çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, Erdoğan Can U.'yu indirerek 112 Acil'e haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Erdoğan Can U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasının ardından Erdoğan Can U.'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Psikilojik sorunları olduğu bildirilen gencin daha önce de bileklerini keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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