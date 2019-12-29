Barış Özcan'dan yerli otomobil videosu! O eleştirilere böyle yanıt verdi

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler de Özcan şu açıklamaları yaptı;

Amerikan Tesla Cybertruck tasarımını da Franz Von Holzhausen ve Aybars Turan gibi isimler yaptı. Hatırlarsanız Aybars ile o araçlar tanıtıldıktan sonra yaptığı röportaj da gerçekleştirmiştim. Herşeyi bir kenara bırakın arabanın temel markası Tesla... Nikola Tesla'dan geliyor. Nicola Tesla kim? Bir Sırp... Otomobil sahibinin şfiketi sahibi Elon Musk... Kendisi Güney Afrikalı... Tasarımın kimlere yaptırıldığını o kadar kafaya takmayın.

Sporla çok fazla ilgim yok ama benzer bir mantık var burada da. Bu da bir takım oyunu, asıl amaç oyunda en iyi skoru elde etmek. Bunun için gerekli doğru kişileri Türk olmasalar bile bulup, gerekirse transfer edip çalıştırmak bu oyunun son derece doğal bir parçası. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da bunları yapmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Girişimin başındaki kişi Mehmet Gürcan Karakaş Bosch markasının Almanya'daki merkezinde kıdemli başkan yardımcılığı görevinden transfer edilerek bu görevin başına getirilmiş ve CV'sine baktığımızda Türkiye'nin en önemli teknik üniversitelerinden biri olan ODTÜ'den Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu görüyoruz. Yani hem teknik bilgiye he de uluslararası özel sektör tecrübeye sahip biri.