TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nce FÄ±ratÄ±n doÄŸusuna yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin de destek verdiÄŸi BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'ndaÂ PKK/PYD- YPG'li terÃ¶risler aÄŸÄ±r darbe aldÄ±. PlanlandÄ±ÄŸÄ± gibi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len harekatta TSK ve SMO unsurlarÄ± terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Resulayn ve Tel Abyad'Ä±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi.Â Resulayn'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda BursalÄ±Â Uzman Ã‡avuÅŸ Ä°brahim Karpuz, beraberinde 4 asker ile yaralandÄ±.Â

Adana Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±nan askerlerden 4'Ã¼ tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu olurken, Uzman Ã‡avuÅŸÂ Ä°brahim Karpuz'un ise ameliyat edildiÄŸi belirtildi.Â YoÄŸun BakÄ±m Ãœnitesi'nde tedavisine devam edilen Karpuz'un hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Karpuz'un memleketi Bursa'nÄ±n YeniÅŸehir ilÃ§esinde yaÅŸayan ailesine haber verildi.Â Karpuz'un evli ve 2 kÄ±z 1 erkek Ã§ocuk babasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.