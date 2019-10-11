MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara gözaltı!
11.10.2019 - 13:49 | | DHA

"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik provoke edici paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, 4'ü aranıyor.

"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 9 Ekim'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde  gerçek dışı paylaşımlar yapan kişileri takibe aldı. Başsavcılık, sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında 'terör örgütü propagandası yapma', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından resen soruşturma başlattı. Bu kapsamda, kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, şehir dışında olduğu belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 

 

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

    100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

    Sıradaki Haber