Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı hangi bölgede gerçekleşiyor?

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından etkisiz hale getirilen terörist sayısını güncelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı" ifadelerine yer verildi.

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Barış Pınarı Harekatı Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği bir dizi sınır ötesi operasyonun üçüncü ayağını teşkil etmektedir. Bölgede PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD terör grupları faaliyet göstermektedir.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacı Türkiye'nin sınır güvenliğini oluşturmak, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmektir.

NEDEN BARIŞ PINARI HAREKATI DENİYOR?

Barış Pınarı Harekatı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan merak edilen sorunun yanıtını verdi. Neden bu operasyona Barış Pınarı Harekatı deniyor? İşte o konuşması:

'Harekatımızın adını Barış Pınarı olarak belirlerken rast gele bir tercihte bulunmadık. Biz terör örgütünü bölgeden kazıyarak Suriye'den gerçek anlamda barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim sınır Suriye tarafında hep pınarlarla doludur. İşte o pınarlardan hareketle bunun adını Barış Pınarı koyduk.'