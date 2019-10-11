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11.10.2019 - 08:23 |

Neden Barış Pınarı Harekatı deniyor? Barış Pınarı Harekatı nedir?

Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim saat 16.00'da başlatıldı. Üçüncü gününe giren Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Peki neden bu isim koyuldu?

Neden Barış Pınarı Harekatı deniyor? Barış Pınarı Harekatı nedir?

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Barış Pınarı Harekatı Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği bir dizi sınır ötesi operasyonun üçüncü ayağını teşkil etmektedir. Bölgede PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD terör grupları faaliyet göstermektedir.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacı Türkiye'nin sınır güvenliğini oluşturmak, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlamak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmektir.

NEDEN BARIŞ PINARI HAREKATI DENİYOR?

Barış Pınarı Harekatı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan merak edilen sorunun yanıtını verdi. Neden bu operasyona Barış Pınarı Harekatı deniyor? İşte o konuşması:

'Harekatımızın adını Barış Pınarı olarak belirlerken rast gele bir tercihte bulunmadık. Biz terör örgütünü bölgeden kazıyarak Suriye'den gerçek anlamda barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim sınır Suriye tarafında hep pınarlarla doludur. İşte o pınarlardan hareketle bunun adını Barış Pınarı koyduk.'

 

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