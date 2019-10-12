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12.10.2019 - 09:27 | | İHA

Barış Pınarı Harekatı’na karşı propaganda yapan HDP’lilere gözaltı

Adana’da terör örgütü propagandası yapan HDP İlçe Eş Başkanları ve eski eş başkanı olan 3 kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı’na karşı propaganda yapan HDP’lilere gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’na karşı PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden HDP Ceyhan İlçe Eş Başkanları 2 kişi ve eski eş başkan olan 1 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Barış Pınarı Harekatına karşı, Ceyhan HDP ilçe Teşkilatının kullanımındaki Facebook hesabından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama içerikli paylaşım yapıldığı tespit etti. Şüpheliler şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin HDP Ceyhan İlçe Eş Başkanları olan Seyfettin Aydemir, Delal Mamuk ve eski HDP ilçe eş başkanı olan Tahir Özdemir olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamındaki aramalarda elde edilen çeşitli evrak ve dijital materyal incelemeleri TEM Büro Amirliği’nde devam etmekte.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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