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19.10.2019 - 14:12 | | DHA

Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı

Barış Pınarı Harekatıyla ilgili sosyal medyadan aşağılayıcı paylaşımlar yaparak halkı provoke etmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadan 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet kurum ve organlarını' aşağılayıcı paylaşımlar yaparak halkı provoke etmeye çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 3 kişiyi tespit ederek adreslerini belirledi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde adreslerini belirlediği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyerek Özlem O., Abdullah C. ve Ahmet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

 

21 yaşında ilk kez kendini gördüBursa'da doğuştan görme engelli Ayşe Acar (21), sağ gözüne yapılan kornea nakliyle ilk kez gördü. Bugüne kadar hep kendi yüzünü merak ettiğini söyleyip, hayallerini anlatan Ayşe Acar, diğer gözünün de görmesi için aynı şekilde kornea nakli yapılması gerektiğini söyledi.
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Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyada kara propagandaya 3 gözaltı

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