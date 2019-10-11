Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün: Aralıksız bombardıman







Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, 480 kilometrelik sınır şeridinde havadan ve karadan devam ederken, kuruluşunu ilan eden Suriye Milli Ordusu (SMO), Ceylanpınar ve Akçakale’den Resulayn ve Tel Abyad’a giriş yaptı. Ağır bombardımanlar sonrasında gecenin ilerleyen saatlerinde SMO desteğindeki operasyon birlikleri stratejik noktalardan terör örgütü YPG’nin üstlendiği noktalara ve sınır hattındaki yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Gece boyunca 200’ü aşkın hedef vuruldu. Resulayn ve Tel Abyad merkezli harekât, Ayn el Arab (Kobani) bölgesinden Kuzey Irak sınır hattında yer alan Derik bölgesini kapsayan 480 kilometrelik sınır şeridine yayıldı.



Operasyon birlikleri dün özellikle sınır hattında bulunan yerleşim yerlerine girmek için sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Bölgedeki hedefler, sabah saatlerinden itibaren tekrar vurulmaya başlandı. Özellikle Resulayn ve Tel Abyad’ın yanı sıra Mardin’in Kızıltepe ilçesinin karşısında yer alan Dırbesiye ve Amude ilçelerinin çevresindeki hedefler de savaş uçaklarınca vuruldu. Tel Abyad ve Resulayn’a yönelik F-16’ların bombardımanında teröristlerin kazdıkları tünellere girdikleri gözlendi. Akçakale’nin batısı ve doğusundan sınırı geçerek ağır silahlarla Tel Abyad topraklarına giren TSK destekli SMO güçleri, kent merkezine girmek için bölgede koridor açmaya çalıştı. Dün öğle saatlerinde başlayan çatışmalar kapsamında Tel Abyad’ın batısında bulunan El Yabse ve Tel Fander köyleri yoğun çatışmalar sonrası SMO güçlerince YPG’den alındı. Harekâtta dün şu gelişmeler yaşandı:



YPG merkezine füze



Şırnak’ın Cizre ilçesi karşısında yer alan Derik kenti yakınındaki Ayndivar, Kızıltepe’nin karşısındaki Dırbesiye ve Amude bölgesi gün boyu obüs topları, tank ve füze atışları ile vuruldu.



Sabah 08.00 sıralarında Ayn el Arap ve Tel Abyad arasında bulunan üç köydeki terör örgütü hedefleri savaş uçakları tarafından bombalandı.



Tel Abyad’ın güneyindeki YPG’nin merkezinin bulunduğu Ayn İsa kasabasına dün sabah füze atışları yapılırken örgüt hedefleri gün boyu ateş altına alındı.



Ayn el Arab’ın Türkiye sınırına yakın kesimde yer alan Süleyman Şah türbesinin bulunduğu Eşme köyündeki YPG hedeflerine de ağır silahlarla saldırılar yapıldı. Ayn el Arab’ın batısında yer alan Siftek, Zormağara ve Ziyaret köyündeki örgüt hedeflerine yoğun top atışları gerçekleştirildi.



TSK ve SMO güçleri, Resulayn’ın doğusunda yer alan Miçe köyüne de girdi. Köy ve çevresinde yoğun çatışmalar yaşanırken Resulayn’ın Til Halef köyü çevresindeki YPG hedefleri de dün sabah saatlerinde F-16’lar tarafından etkili şekilde vuruldu.



Resulayn’ın batısındaki Keştu köyü ile doğusundaki Aluk köyleri de SMO güçlerince ele geçirildi. Tel Abyad’ın doğusunda bulunan Bir Aşık, Cindavi, Sırt, Havi köyleri de TSK destekli SMO güçlerince alındı.



PKK/YPG’nin sözde komutanlarından Amir Ahin ve Mustafa Haji’nin Resulayn kırsalında etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

ABD ile Türkiye’nin Güvenli Bölge çalışmaları sırasında, sınır hattına yakın noktalardaki mevzilerinde silahları ile görülen PKK-YPG’li teröristlerin harekat sonrası yerlerini terk ettikleri görüldü. Teröristlerin büyük bölümünün, diğer bölgelerden kaçtıkları öğrenildi. Harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn ve çevresindeki terör mevzileri ateş altına alındı.



Akşam saatlerindeyse Tel Abyad’da 3 köy daha kurtarıldı.



Lastik yakıyorlar



Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar’dan da duyuldu. Harekat kapsamında Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapıldı. Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi. Tel Abyad ilçe merkezini işgal eden YPG/PKK, burada TSK’ye ait SİHA’ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.



228 terörist öldürüldü



Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün akşam hadekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı’nın başından itibaren 228 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.Teröristlerden 19’unun Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında etkisiz hale getirildiği belirtildi.