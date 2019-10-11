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11.10.2019 - 07:25 | | AA

Barış Pınarı Harekatı'nda 49 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 49 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

 

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