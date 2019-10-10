Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! MSB etkisiz hale getirilen teröristleri açıkladı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için giriştiği Barış Pınarı Harekatı'ndan arka arkaya son dakika haberleri geliyor.

00.24: Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinden çatışma sesleri duyuldu.

00.23: MSB: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu.



23.51: Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn bölgesindeki YPG/PKK'lı teröristlerin sabah saatlerinde düzenlediği havan ve roketatar mermili saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23.40: Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 219 oldu.



20.11: Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'da yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son bilgileri verdi. MSB, "Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 174 oldu." ifadelerini kullandı.







19:05: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri kurtarıldı.

18:37: Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği sürüyor. Dün yoğunluk yaşanan İncirlik Üssü'nde, bugün de savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.





18.11: Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı. Bugün toplamda sekiz köy teröristlerden temizlenmiş oldu.



18.05 : YPG'li teröristlerin havan saldırılarında şehit sayısı 6'ya çıktı.

17.55 : Anadolu Ajansı: Teröristlerden alınan Rasulayn'ın Kişto köyünde bir tünel ortaya çıkarıldı. Kişto köyü ile Türkiye sınırı arasındaki tünelin girişine ulaşmak için dört metre aşağı inmek gerekiyor.











Beton duvarlarla örülen YPG/PKK tünelinin benzerleri Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin'de de ortaya çıkarılmıştı.

17.55 : Anadolu Ajansı: Adana'daki İncirlik Üssü'nde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü. Üste, kargo ve tanker uçak hareketliliği de yaşandı.

17.45 : Milli Savunma Bakanlığı: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG! Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun..."

17.35 : Mardin Valiliği, Nusaybin'e düzenlenen havanlı saldırıda 2 sivilin şehit olduğunu, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.



17.10 : Tel Abyad'ın doğusundaki Bir Aşık ve Hamidiye köyleri de teröristlerden kurtarıldı.

16.55 : Anadolu Ajansı: YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinde yaktıkları lastiklerle Türk silahlı insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemeye çalışıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu ise, Kilis'e ulaştı.

16.50 : Akçakale'ye teröristlerin attığı havan mermisi biri bebek iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Şanlıurfa Valiliği'nin resmi açıklaması şöyle:Şanlıurfa Valiliği'nin resmi açıklaması şöyle:

"Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır."

16.35 : Anadolu Ajansı: Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

16.30 : ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Twitter mesajı: Harekat bölgesinde bir askerimiz yok. Bitmeyen savaşı sona erdirmeye çalışıyorum. İki tarafla da görüşüyoruz. Bazıları benim bölgeye binlerce asker gönderip tekrar bir savaş başlatmamı istiyor. Türkiye NATO üyesi. Gelişmeleri yakından izliyorum.

16.25 : Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ teröristlerinden temizlenen El Bab'da, YPG'li teröristler bomba yüklü motosikletle saldırı düzenledi. İlçe merkezinde gerçekleşen patlamada çok sayıda sivil yaralandı.

15.25 : Suriye Milli Ordusu, resmi Twitter hesabından Rasulayn yakınlarındaki Tel Halef köyünün teröristlerden alındığını açıkladı. Aynı hesap, dakikalar önce Keştu köyünün kurtarıldığını bildirmişti.

15.10 : Türk ordusuyla birlikte cephede yer alan Suriye Milli Ordusu üyelerinin, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse köyü sakinleriyle konuşmaları yayınlandı.



YPG'li teröristlerden temizlenen köyün sakinlerine, "Rahat olun biz sizleri korumak için geldik, bizler kardeşiz ve bu vatan hepimizin" denildiği duyuluyor.

14.25 : Anadolu Ajansı: Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor. YPG'li teröristlerin attığı dört havan mervisi, Ceylanpınar ilçesindeki boş araziye düştü.

14.25 : Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

14.15 : Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 2 havan mermisi atıldı. İlçe merkezine düşen havan mermileri nedeniyle yaralananların olduğu öğrenildi.

13.35 : Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın başından bu yana 109 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.



13.00: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov:



"Suriye krizinin başından bu yana, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anladığımızı vurguluyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu. Yıllarca Amerikalıların burada yaptığı deneyin tehlikeleri, oradaki Kürt ve Arap aşiretleri karşı karşıya getirerek Kürt kartının oynanmaması konusunda uyardık.

Rus ve Türk askeri yetkililer, sürekli temas halinde. Şimdi Şam ve Ankara arasında diyalog kurulmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu düşünüyoruz."

13.00: Anadolu Ajansı: Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.

12.55: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek."

12.05 : Demirören Haber Ajansı: Harekatın başlamasıyla Suriye sınırına gazeteciler akın etti. Akçakale'de kamp kuran, yerli- yabancı yüzlerce gazeteci, Tel Abyad kentini gören hakim tepede konuşlandı. Canlı yayın araçları ile bölgede bulunan gazeteciler, harekata ilişkin gelişmeleri anlık olarak haber merkezlerine ulaştırıyor.

12.05 : Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.









11.57 : Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama daha: Harekatın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.

11.50 : Sınırın 30 kilometre içerisinde yer alan Ayn İsa'daki YPG terör merkezi Türk jetleri tarafından vuruldu.

11.45 : Reuters haber ajansı, sivillerin harekat bölgesinden ayrıldığını bildiriyor. Ajans, Tel Abyad ve Rasulayn'dan ayrılan sivillerin fotoğraflarını servis etti.





11.20 :Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekat diplomasisi yürütüyor. Çavuşoğlu, bu sabah Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda görüştü. Ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekat diplomasisi yürütüyor. Çavuşoğlu, bu sabah Alman mevkidaşı Heiko Maas ile telefonda görüştü. Ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e harekatla ilgili bilgi vermişti.

11.05 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var" dedi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var" dedi.

PBS televizyonundan Judy Woodruff'a konuşan Pompeo, sunucunun 'ABD, harekat için Türkiye'ye yeşil ışık yakmış görünüyor' yorumunu yapması üzerine şunları söyledi:



"Hayır, bu doğru değil. ABD, harekat için yeşil ışık yakmadı. Pazar gecesi yapılan görüşmede bölgedeki ABD askerilerinin risk altında kalabileceği ortaya çıkınca Başkan Trump askerleri zarar görmeyecekleri bir yere kaydırmaya karar verdi. Yapılan budur."

11.00 : Anadolu Ajansı: Obüsler Tel Abyad'ın karşısında mevzilendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'ı yalnızca sınır hattı ayırıyor.





10.55 : Karargahta harekatı yöneten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sabahın ilk ışıklarına kadar ayaktaydı. Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.





10.45 : Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

10.25 : Yerel kaynaklar, Tel Abyad'ın çevresindeki birçok köyün YPG'li teröristlerden alındığını bildiriyor. Söz konusu köylerden bazıları Tabatin, Meşrefi, Bir Aşık ve Havi.







10.00 : Obüs atışlarıyla vurulan Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor. Günün ilk ışıklarıyla Rasulayn'da başlayan çatışmanın sesleri Türkiye tarafından duyuluyor.

Reuters foto muhabiri Murad Sezer, gökyüzünü kaplayan siyah dumanların fotoğrafını dünyaya servis etti.





Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu. Yaralı çocuklar, hastanede tedavi altına alındı. Anadolu Ajansı, söz konusu mermilerin üç eve isabet ettiğini belirtiyor.

Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

09.50 : Türk ordusu, Rasulayn ilçesine bağlı Tel Erkam ve Tel Halef köyleri arasını teröristlerden temizledi. Böylece YPG'lilerin önemli bir bağlantı yolu ortadan kalkmış oldu.

09.30 : Mardin Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

09.10 : İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

07.19 : Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Kamışlı’daki terör hedefleri vuruluyor.

07.10 : Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim. Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

06.30: Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Türkiye'deki 90 bin camide Fetih suresi okundu.

06.20: Barış Pınarı Harekatı'nın ikini gününde tüm gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyor olacağız.