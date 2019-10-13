Barış Pınarı Harekatı'nda Suluk beldesi teröristlerden temizlendi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.



Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı.

Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.