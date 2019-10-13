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13.10.2019 - 09:47 | | AA

Barış Pınarı Harekatı'nda Suluk beldesi teröristlerden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Suluk beldesi teröristlerden temizlendi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı.

Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişmeTürk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetcik, Telabyad'ın içi kısımlarına doğru ilerliyor.
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