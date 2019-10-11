Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda, Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve SMO unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tel Abyad'ın doğusunda Dedat köyündeki teröristler, SMO savaşçılarının bölgeye yaklaşması üzerine, askeri muhaliflerin kılığına girdi.

Kendilerini SMO savaşçısı gibi gösterip çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK'lı teröristler, köyde bu şekilde gizlendi.

TSK ile ortak hareket eden SMO savaşçılarının köye girmesiyle bölge halkının bir kısmı YPG/PKK'nın bölgeden çekildiğini aktardı. Bunun üzerine, köyde gizlenen YPG/PKK'lılar, arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçılarını pusuya düşürdü.

Çatışmalar sonucu 4 SMO savaşçısı şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı. Olayın ardından askeri muhalifler köyden çekildi.

Daha sonra muhalifler yeniden gelerek, köyü teröristlerden kurtardı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Dedat köyü dün terörden arındırılan 11 köy içerisinde yer alıyor.