Barış Pınarı’nı dünya işitecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yabancı iş insanlarının Barış Pınarı Harekatı ile ilgili doğru bilgilendirilmesi için yoğun bir çalışma başlatacaklarını açıkladı.



İsmail Gülle ve 150’ye yakın iş insanından oluşan TİM heyeti Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı’na desteklerini ifade etti. Burada TİM’in konuyla ilgili bildirisini okuyan Gülle, harekatın amacının terör örgütlerinden arındırılan alanın gerçek sahiplerine iade edilmesi olduğunu söyledi. Terör örgütünün son günlerdeki kara propagandalarına değinen Gülle şöyle konuştu:



“Bizler yurt dışında ve içinde elimizdeki her imkânı seferber edecek, Türkiye’de yatırımları olan, bizlerle iş yapan yabancı iş insanlarının doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”









Askerimize destek



TİM, Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa’yı ve harekatın başladığı bölgeye sınırı bulunan Akçakale’yi ziyaret etti.



Gülle, 40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye’nin terörü ve sebep olduğu maddi ve manevi yıkımı bilerek, dünyanın neresinde olursa olsun, terörü ve terörü destekleyenleri her daim karşısına aldığını söyledi. Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bugün de Suriye’deki iç karışıklıktan faydalanan terör örgütü PKK-YPG-PYD unsurları ülkenin kuzeyine, yani sınırımıza sızarak bölgede etnik temizlik faaliyetlerine girişmiştir. Yüzbinlerce insanı evinden eden, mülklerine el koyan ve çocuklarını ailelerinden alarak zorla terör kamplarına sürükleyen PKK, terör faaliyetlerini Suriye’nin üçte birlik alanına yaymış, Türkiye’nin hemen güneyinde bir terör devleti kurma hevesine kapılmıştır.”









Leke süremeyecekler



Gülle, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne her zaman saygı duymakla beraber, terör örgütlerinin Suriye’yi bölerek sınırında yeni bir siyasi birim kurma girişimine asla izin vermeyeceğini bildirdi.



Gülle, başta PKK ve DAEŞ terör örgütleri olmak üzere sınır bölgesinin terörden arındırılmasının, kucak açtıkları mültecilerin evlerine dönebilmeleri için gerekli düzenin tekrar kurulmasının şanlı Türk ordusunun başarılı harekatlarıyla vücut bulduğunu söyledi. Milli egemenliğin güvenlikten ticarete kadar vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Gülle şöyle devam etti:



“Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye’nin yürüttüğü haklı mücadeleyi güçlü bir şekilde anlatarak kimi uluslararası çevrelerce yürütülen kara propagandanın operasyon sürecinde ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesini engellemeye kararlıyız.”

‘Tıkır tıkır ilerliyor’

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla sürdüğünü ve TİM’in gerçekleştirdiği ziyaretin kendilerine moral sağladığını belirterek, şunları söyledi:

“Tüm kamu kuruluşları bu harekata destek veriyor. Hiç boşluk bırakılmadı. Hiç endişemiz yok. Her şey tıkır tıkır gidiyor.



Her yerden destek var

Türkiye’nin dört bir yanındaki odalar, borsalar ve sendikalar dün Rize’de olduğu gibi harekata destek açıkladı.