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05.08.2019 - 23:38| AA

Barışmak için yanlarına gittiler ama... Ortalık savaş alanına döndü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Barışmak için yanlarına gittiler ama... Ortalık savaş alanına döndü

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, S.F. (26) ve M.Ö. (28) husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gittiği esnada tartışma çıktı.

Tartışma sonrası S.F. ve M.Ö. husumetli oldukları kişiler tarafından önce bıçaklanıp daha sonra pompalı tüfekle vuruldu.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince S.F. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne M.Ö. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.F. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybettiKarabük'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) görev yapan Yücel Demirci (42) isimli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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