Bariyerlerde can pazarÄ±!

BasÄ±n Ekspres Yolu Kuyumcukent mevki'inde 34 LA 1399 plakalÄ± motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sedat Ä°., henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan motosiklet bariyerlere Ã§arptÄ±.

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle motosikletten fÄ±rlayan talihsiz sÃ¼rÃ¼cÃ¼ iki bariyerin arasÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu sÄ±rada kazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar hemen yaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yardÄ±mÄ±na koÅŸtu ve durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi.Â

SÃœRÃœCÃœNÃœN YARDIMINA YOLDAN GEÃ‡EN DOKTOR KOÅžTU

Talihsiz sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n bilincinin kapanmamasÄ± iÃ§in vatandaÅŸlar su dÃ¶kerek konuÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada yoldan geÃ§mekte olan bir doktor kazayÄ± gÃ¶rerek hemen durdu. YaralÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yardÄ±mÄ±na koÅŸan doktor ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±ktan sonra ambulans gelene kadar Sedat Ä°.â€™nin baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±.

SaÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardÄ±ndan ekiplere yaralÄ±nÄ±n durumu hakkÄ±nda bilgi veren doktor, Sedat Ä°.â€™ ile ambulansa alÄ±nana kadar da yakÄ±ndan ilgilendi.Â