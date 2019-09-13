Bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Bilecik- Eskişehir yolunun otogar kavşağında meydana geldi. Necati Atalan yönetimindeki 20 AG 193 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücünün eşi Safiye Atalan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Necati, Mustafa, Zeynep Serra, Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan ise ambulanslarla Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine götürüldü. Atalan ailesinin, Zonguldak'ta katıldığı düğünden Denizli'ye döndüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
2 bin 500 yıllık! Gelen gitmek istemiyor...Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuz, ziyaretçilerine tarihi bir atmosferde yüzme olanağı tanıyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.